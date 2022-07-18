Кулеба: Киев разорвет дипломатические отношения с Минском, если армия Белоруссии войдет на территорию Украины

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18 июля 2022, 17:59 Источник: ТАСС

глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Ministry of Energy Russia/ Globallookpress.com

Киевские власти разорвут дипломатические отношения с Минском, если армия Белоруссии войдет на территорию Украины. Разорвать отношения с Белоруссией пригрозил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава украинского МИД сказал в интервью украинскому изданию Forbes, опубликованному в понедельник, что считает Белоруссию активным участником специальной военной операции РФ на Украине.

Кулеба подчеркнул, что киевские власти разорвали "дипломатические отношения с Российской Федерацией сразу после начала полномасштабного нападения". "Так же они будут разорваны с Беларусью, если Вооруженные силы Республики Беларусь пересекут границу Украины", - предупредил глава украинского внешнеполитического ведомства.