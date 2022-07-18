Беженцы второго сорта, или Расизм в центре Европы

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18 июля 2022, 17:07

В Литве пока с добродушием принимают украинских беженцев, но прибывшие в прошлом году из стран Азии и Африки 4 тыс. нелегалов фактически находятся под замком в специальных лагерях. Похоже на неприкрытый расизм в центре Европы - цитадели демократии, гуманизма и свободы.



Несмотря на протесты правозащитников на ущемление прав беженцев из стран третьего мира, оказались даже в лучших условиях, чем их земляки, выдворенные литовскими властями обратно на родину. Часть азиатов сами согласились уехать из Литвы, получил скромное вознаграждение. В итоге сейчас в стране находится 2700 беженцев.



Защитники прав человека говорят, что среди беженцев в Литве сформировалась кастовая система. Наверху находятся арабы и курды, внизу - африканцы, афганцы, сирийцы. Сильные вымогают у слабых, эксплуатируют сексуально, заставляют заниматься проституцией.



Amnesty International сообщает, что беженцам не позволяют получать убежище в Европе, не просто не помогают заполнять документы, но и всячески препятствуют этому. Замечено даже жестокое отношение администрации лагерей временного содержания к своим подопечным, избиения, насилие, принуждение к сексу. Так, известный в стране психолог Томас Кялпше шантажировал мужчин и женщин выдворением из Литвы, принуждая их к сексу. Бесправные, без знания языка, законов и без защиты люди оказывались сексуальными мишенями психолога. И всего-то теперь ему грозит до 3-х лет лишения свободы, если докажут.



Согласно решению Суда справедливости Евросоюза, ситуация с беженцами в Литве не соответствует европейским директивам, но местные власти объясняют свои действия, как единственную возможность остановить поток миграции из нежелательных стран.



