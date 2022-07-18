Белорусская оппозиция утратила единство

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18 июля 2022, 15:07

Представители полка имени Кастуся Калиновского сообщили, что оппозиционный фонд BYSOL им не оказывает поддержку. Денежные средства не доходят. В фонде отреагировали на сообщение и пригласили руководство полка на разговор.



Не менее сложная ситуация у другого оппозиционера Валерия Цепкало. Он считает, что лидер белорусского протеста Светлана Тихановская слишком много путешествует. В то время как нужно решать актуальные задачи. Цепкало полагает, что на форуме, который намерена провести Тихановская через несколько недель, должны быть объявлены принципы объединения оппозиции. Критики офиса Тихановской понимают, что за ней стоят международные структуры. Она получила так называемую легитимность на Западе. В то же время отсутствие единства среди оппозиционеров создаёт риски для их расбалансировки.



Ряд экспертов полагает, что Тихановская слишком нерешительный политик. Её дипломатия не дала каких-либо ощутимых результатов. Помимо этого её не признают на Украине. В частности, она ни разу не была в Киеве, хотя многие белорусы запросили политическое убежище именно в Незалежной. Сама Тихановская считает, что украинская сторона ещё не готова её принять. Но со временем она сможет установить контакты с украинскими политиками и белорусскими беженцами. Кроме того, она хотела бы посетить города Бучу, Ирпень.