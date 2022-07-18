Молдавия займёт денег у Европы на покупку газа

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18 июля 2022, 13:11

Правительство Молдавии допускает получение кредита от ЕС на приобретение газа. Альтернативу российским поставкам Кишинёв планирует найти в Азербайджане и Румынии. При этом у республики остаётся не так много времени для манёвров.



В летний период республике придётся экономить, чтобы остались запасы для зимы. Европейский союз договорился с Азербайджаном о поставках «голубого топлива». Однако возможности последнего ограничены. Республика по итогам прошлого года поставила в Европу около 8,2 миллиарда кубометров газа. В этом году объёмы могут вырасти до 10 миллиардов кубометров.



Правительство Молдавии заверило население, что страна не останется зимой без топлива. Переговоры с «Газпромом» продолжатся. Но республика учтёт уроки прошлого года и увеличит количество источников газа. В парламенте проголосовали за получение кредита от стран ЕС в размере 300 миллионов евро. Отдельные категории населения получат финансовую поддержку от правительства на приобретение топлива. Компенсации будут предоставлены жителям сельской местности, которые отапливаются дровами. Чиновники считают, что предстоящая зима будет сложной.