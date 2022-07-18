Эксперт Фролов: попытки Кипра стать энергетическим хабом для ЕС не заменят российский газ из-за низкой мощности газопровода

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18 июля 2022, 10:10

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в разговоре с RT заявил, что предложение евродепутата Лефтериса Христофору инвестировать в перспективную энергетику Кипра – это лишь «битва за финансирование», но не решение газового вопроса для ЕС.

Ранее евродепутат Лефтерис Христофору назвал Кипр потенциальным энергетическим хабом, который в дальнейшем сможет обеспечивать энергоресурсами Европу.

Христофору в письме для Еврокомиссии заявил, что ключевое экономико-географическое положение Кипра позволяет стране обеспечить ЕС постоянное энергоснабжение, тем самым став «энергетических хабом» для Европы. Он также отметил, что на Кипре имеются «значительные месторождения газа», есть условия для развития производства возобновляемой энергии.

Так, политик призвал ЕС инвестировать в энергетику Кипра.

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в разговоре с RT заявил, что попытки Кипра стать главным экспортером газа для ЕС не заменят российский газ из-за низкой мощности газопровода.

«И разумеется, Кипр выскакивает с криками о наличии газа. Однако мощность газопровода с учётом и израильского, и кипрского месторождений — 10 млрд кубометров в год. Для Кипра, конечно, это чудовищно много, но для ЕС — крайне мало», — пояснил эксперт.

Фролов также отметил, что предложение Христофору инвестировать в энергетику Кипра — это «битва за финансирование».