Четыре человека погибли при столкновении двух самолетов в аэропорту Лас-Вегаса

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18 июля 2022, 09:39 Источник: Associated Press

аэропорт, https://unsplash.com/photos/RSYBi_1fhfM

В Международном аэропорту имени Гарри Рида в американском городе Лас-Вегас в минувшее воскресенье столкнулись два самолета. Согласно последним данным, в результате случившегося погибли четыре человека.

Как сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на источники в службах спасения, столкнулись два легкомоторных самолета. Установлено, что Piper PA-46 заходил на посадку и врезался в Cessna 172. В результате первое воздушное судно упало в поле восточнее взлетно-посадочной полосы, а второе – в водохранилище.

К настоящему моменту данных о личностях погибших в ходе аварии не поступало.