Украинские силовики задержали действующего сотрудника СБ Украины, работавшего на Россию

Сотрудника Службы безопасности Украины, работавшего на спецслужбы России, задержали по подозрению в госизмене. Совместную операцию по задержанию "предателя Украины" проводили Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины.
В сообщении ГБР говорится, что силовики "провели совместную специальную операцию, в результате которой разоблачили и задержали предателя Украины – действующего сотрудника Службы безопасности, работавшего на спецслужбы РФ". В сообщении указано, что до марта 2022 года задержанный возглавлял одно из региональных управлений СБУ, - передает радио Sputnik.
Задержанный якобы передавал российским спецслужбам информацию, которая относится к государственной тайне.
В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по нескольким статьям: об организации преступного сообщества или участии в нем, о госизмене и о пособничестве в передаче иностранному государству сведений, составляющих государственную тайну.