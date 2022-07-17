Украинские силовики задержали действующего сотрудника СБ Украины, работавшего на Россию

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17 июля 2022, 16:46

наручники, фото: globallookpress.com

Сотрудника Службы безопасности Украины, работавшего на спецслужбы России, задержали по подозрению в госизмене. Совместную операцию по задержанию "предателя Украины" проводили Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины.

В сообщении ГБР говорится, что силовики "провели совместную специальную операцию, в результате которой разоблачили и задержали предателя Украины – действующего сотрудника Службы безопасности, работавшего на спецслужбы РФ". В сообщении указано, что до марта 2022 года задержанный возглавлял одно из региональных управлений СБУ, - передает радио Sputnik.

Задержанный якобы передавал российским спецслужбам информацию, которая относится к государственной тайне.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по нескольким статьям: об организации преступного сообщества или участии в нем, о госизмене и о пособничестве в передаче иностранному государству сведений, составляющих государственную тайну.