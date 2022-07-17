Sky News: начальник штаба британских ВВС Уигстон заявил, что Великобритания должна быть готова к прямому конфликту с Россией

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17 июля 2022, 14:26

Майкл Уигстон, фото с сайта Википедия

Начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон заявил, что Россия представляет собой явную угрозу безопасности Великобритании и странам Европы на фоне конфликта на Украине. Главный маршал королевских военно-воздушных сил заявил, что Великобритания должна быть готова к возможному прямому военному конфликту с Россией, - передает телеканал Sky News.

Майкл Уигстон сообщил, что в случае нападения России на одну из стран-участниц НАТО, Лондон пойдет на военный конфликт с Москвой. Высокопоставленный британский офицер выразил надежду на то, что прямых военных столкновений удастся избежать, и все ограничится «мерами сдерживания».

«Несомненно, что Россия является насущной угрозой британской и европейской безопасности. Просто взгляните на ее действия не только на Украине, но и в Грузии ранее. Не сомневаюсь, что мы тренируемся, чтобы быть готовыми именно к этой четкой и непосредственной угрозе. Мы надеемся, что до этого не дойдет и достаточно только сдерживания», — заявил Майкл Уигстон.