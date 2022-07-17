ERT: на севере Греции потерпел крушение грузовой самолет украинской авиакомпании, предположительно, с боеприпасами

Аргументы Недели → В мире 13+

17 июля 2022, 10:06 Источник: РИА "Новости"

крыло самолета, https://unsplash.com/photos/eSZUp9jdGdY

На севере Греции потерпел крушение грузовой самолет "Антонов" украинской авиакомпании. Соответствующую информацию утром в воскресенье, 17 июля, предоставили сотрудники телевизионного канала ERT.

Согласно последним данным, самолет выполнял рейс из Сербии в Иорданию. Известно, что на борту находились восемь членов экипажа, пассажиров в салоне не было.

Установлено, что пилот сообщил диспетчерам об отказе двигателя, после чего получил разрешение совершить аварийную посадку в аэропорту Кавалы. След воздушного судна на экранах радаров был утрачен в десяти морских милях к западу от авиагавани. Впоследствии стало известно, что самолет упал в поле и загорелся.

По неподтвержденным данным, на борту самолета находился груз боеприпасов.