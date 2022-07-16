В Херсоне российские силовики уничтожили неразорвавшийся украинский боеприпас

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16 июля 2022, 14:32 Источник: РИА Новости

Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Херсоне российскими силовиками был уничтожен неразорвавшийся украинский боеприпас. Об этом РИА Новости сообщил представитель российских силовых структур.

Также уточняется, что дым вследствие уничтожения ВС РФ украинского боеприпаса мог быть ложно принят за последствие обстрела.

«Проводились инженерные работы, подрывали неразорвавшийся украинский боеприпас», - сказал собеседник агентства, комментируя видео, на котором виден столб дыма, поднимающийся над городом.

Ранее сообщалось, что СК РФ расследует артиллерийские обстрелы районов Донецка со стороны ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.