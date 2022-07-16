Украинский военный рассказал, что сдался в плен после того, как ему с сослуживцами не оказало поддержку командование ВСУ

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16 июля 2022, 13:55

Украинский военный сдался в плен после того, как его с сослуживцами бросило командование Вооруженных сил Украины. По признанию мужчины, в армию ему пришлось пойти вынужденно, поскольку при отказе от мобилизации ему грозило лишение свободы.

Он рассказал, что когда они с сослуживцами запросили подкрепление с воздуха, им отказали: «Поддержка минус», - передает RT.

Украинский военный также поделился, что в его подразделении сослуживцы радовались ранениям и пытались всячески «закосить» по состоянию здоровья. Но командиры их не щадили.

«Даже если контужен, шлют вперёд, и всё», - рассказал боец.