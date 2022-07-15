В мире растет число протестов среди «платформенных» работников

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15 июля 2022, 19:56 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Работники, которые находят заказы с помощью онлайн-платформ, способны объединяться и протестовать ради защиты своих прав, как и остальные трудящиеся. Именно этот вывод можно сделать из доклада «Глобальный анализ протестного движения работников цифровых платформ», опубликованного группой исследователей под эгидой МОТ. Доклад основан на сведениях из общемировой базы протестных акций «платформенных» работников (Leeds Index of Platform Labor Protest) за 2017-2020 годы. Стоит отметить, что в последние годы число «платформенных» занятых на планете стремительно растёт и сейчас уже может исчисляться десятками миллионов.

За изученный разработчиками доклада период ежеквартальное число зафиксированных протестов выросло почти в 2 раза - с 80 до 160 случаев. Наибольшее их число пришлось на страны Азиатско-Тихоокеанского региона (до 400 в год), наименьшее на страны арабского мира и Африки (менее 10 случаев). В регионах Северной и Южной Америк, а также в карибских странах, число протестов составляло от 200 до 250 случаев в год. В первую пятёрку стран по числу протестов входят США, Аргентина, Китай, Индия и Соединённое королевство. На них в совокупности пришлось более 100 случаев. В большинстве случаев в те или иные акции недовольства оказывались вовлеченными работники двух крупных платформ – Uber и Deliveroo.

Большинство акций принимало форму забастовок (38.1%) или демонстраций (36%). Другие формы протеста, такие как, например, иски к работодателю, были распространены намного меньше (15.8%). Абсолютное большинство протестов (86%) длилось не более суток. Чаще всего их инициаторами выступали неформальные объединения «платформенных» занятых (почти 80% случаев). Существовавшие или образованные профсоюзы играли в процессах гораздо меньшую роль (18.3% и 13.1% случаев соответственно). Наиболее распространённой причиной для начала протестов оказывались разногласия по поводу оплаты труда (63.8%), а вовсе не недовольство алгоритмами платформ, как считалось раньше.