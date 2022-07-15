Немецкие политики совершают визиты на Украину для поднятия рейтинга

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15 июля 2022, 16:16

Поездки немецких политиков в Незалежную стали традиционными. Один из лидеров Левой партии Грегор Гизи активно осуждает действия России. Он также побывал с визитом на Украине, пообщался с населением Вышгорода. Ему рассказали о нехватке строительного оборудования и материалов.



Гизи считает, что план восстановления Украины после войны уже практически принят странами G7. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц предложил проект, подобный плану Маршала, позволивший странам Западной Европы восстановиться после Второй мировой войны. В то же время детальной концепции восстановления Украины нет, как нет и желающих оказать конкретную помощь государству. Возвратившись в Берлин, Гизи обратился в министерство экономики и защиты климата. Он сообщил ведомству о чаяниях рядовых украинцев. При этом в ведомстве указали на готовность оказывать только военную помощь.



В дело вмешалось Министерство экономического развития. Оно сообщило, что на Украину уже отправлены пожарные машины. Но потребности украинцев в строительном оборудовании немцы оставили без удовлетворения. Гизи всё же удалось помочь населению Вышгорода. Через муниципальные власти он договорился отправить в украинский город необходимое оборудование. Теперь политик ожидает скачка своего политического рейтинга.



