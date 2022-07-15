Финские власти уточнили протяжённость будущего забора на границе с Россией

Из 1340 км оградить планируется не более 250 км, соответствующие поправки уже внесены в закон о пограничной охране. В свете скорого вступления в НАТО Финляндия делает активные шаги навстречу Альянсу, меняя собственное законодательство. Ограждение планируется возводить не только на суше: в Хельсинки заявили о намерении сделать Балтийское море натовским.
Стройка должна начаться этим летом, она предусматривает вырубку деревьев, строительство дорог, гидротехнические и земляные работы. Забор нужен Финляндии, чтобы предотвратить «российскую агрессию» гибридного характера. Местные власти полагают, что в ближайшее время могут увеличиться миграционные потоки со стороны РФ, а ограждение сможет воспрепятствовать этому.
Вступление Швеции и Финляндии в НАТО ожидается довольно скоро. Законодательные органы многих европейских стран уже ратифицировали протоколы о принятии. Соответствующий документ передан и в американский Сенат. Спикер МИДа Мария Захарова озвучила мнение российской стороны по поводу «внутреннего моря НАТО», напомнив, что территории РФ тоже располагаются на его берегах. Она заявила о готовности военно-технической базы России в акватории для решения спорных вопросов.
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