Финские власти уточнили протяжённость будущего забора на границе с Россией

Аргументы Недели → В мире 13+

15 июля 2022, 15:47

Из 1340 км оградить планируется не более 250 км, соответствующие поправки уже внесены в закон о пограничной охране. В свете скорого вступления в НАТО Финляндия делает активные шаги навстречу Альянсу, меняя собственное законодательство. Ограждение планируется возводить не только на суше: в Хельсинки заявили о намерении сделать Балтийское море натовским.



Стройка должна начаться этим летом, она предусматривает вырубку деревьев, строительство дорог, гидротехнические и земляные работы. Забор нужен Финляндии, чтобы предотвратить «российскую агрессию» гибридного характера. Местные власти полагают, что в ближайшее время могут увеличиться миграционные потоки со стороны РФ, а ограждение сможет воспрепятствовать этому.



Вступление Швеции и Финляндии в НАТО ожидается довольно скоро. Законодательные органы многих европейских стран уже ратифицировали протоколы о принятии. Соответствующий документ передан и в американский Сенат. Спикер МИДа Мария Захарова озвучила мнение российской стороны по поводу «внутреннего моря НАТО», напомнив, что территории РФ тоже располагаются на его берегах. Она заявила о готовности военно-технической базы России в акватории для решения спорных вопросов.



