Власти Великобритании начали срочную проверку гибели британского наемника, попавшего в плен в ДНР

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15 июля 2022, 15:58

фото из открытых источников

Министерство иностранных дел Великобритании начало срочную проверку после заявления о гибели британского наемника, попавшего в плен Народной милиции Донецкой народной республики.

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова 15 июля сообщила, что находившийся в плену в ДНР британский наемник Пол Ури скончался 10 июля из-за болезней и стресса. Омбудсмен отметила, что иностранному наемнику оказывалась необходимая медицинская помощь. Но, несмотря на оказанную ему в республике медпомощь, он скончался.

Дарья Морозова уточнила, что еще на первом медосмотре у Ури выявили инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы.

ФАН в пятницу передает, что британские власти начало срочную проверку по факту смерти подданого Великобритании, находившегося в плену в Донбассе.