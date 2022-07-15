Лукашенко уничтожает независимые профсоюзы?

Аргументы Недели → В мире 13+

15 июля 2022, 14:28

На основании решения Верховного суда в Белоруссии ликвидируются все независимые профсоюзы. Власть увидела в них серьёзную угрозу. Лидеры Белорусского конгресса демократических профсоюзов уже отправлены за решётку. Ранее в эту организацию входили многие независимые профсоюзы. В судебном ведомстве указали, что данные структуры нарушают законодательство республики.



Глобальный профсоюз, куда входят профсоюзные организации многих государств, сообщил о нарушении прав рабочих в Белоруссии. На сегодняшний день в республике задержаны или арестованы как минимум 15 лидеров движения. Правоохранители считают, что они получали деньги за рубежом, чтобы вести внутри страны подрывную деятельность.



Правозащитник Андрей Стрижак заявил, что в стране будут зачищаться все структуры. Останутся только прогосударственные организации, которые ничего не смогут изменить. Их работа будет носить формальный характер. То, что ситуация в стране изменится, стало ясно ещё два года назад, после президентских выборов. Однако мало кто осознавал, что инакомыслие в Белоруссии будет так жёстко пресекаться.