Лукашенко уничтожает независимые профсоюзы?

На основании решения Верховного суда в Белоруссии ликвидируются все независимые профсоюзы. Власть увидела в них серьёзную угрозу. Лидеры Белорусского конгресса демократических профсоюзов уже отправлены за решётку. Ранее в эту организацию входили многие независимые профсоюзы. В судебном ведомстве указали, что данные структуры нарушают законодательство республики.
Глобальный профсоюз, куда входят профсоюзные организации многих государств, сообщил о нарушении прав рабочих в Белоруссии. На сегодняшний день в республике задержаны или арестованы как минимум 15 лидеров движения. Правоохранители считают, что они получали деньги за рубежом, чтобы вести внутри страны подрывную деятельность.
Правозащитник Андрей Стрижак заявил, что в стране будут зачищаться все структуры. Останутся только прогосударственные организации, которые ничего не смогут изменить. Их работа будет носить формальный характер. То, что ситуация в стране изменится, стало ясно ещё два года назад, после президентских выборов. Однако мало кто осознавал, что инакомыслие в Белоруссии будет так жёстко пресекаться.
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