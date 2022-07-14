США призвали американских граждан срочно покинуть Украину

Аргументы Недели → В мире 13+

14 июля 2022, 22:34 Источник: ТАСС

флаг Украины, фото из открытых источников

Посольство Соединенных Штатов Америки в Киеве в четверг призвало находящихся на Украине американских граждан незамедлительно покинуть страну по соображениям безопасности.

Американцам предложено использовать доступные виды наземного транспорта, но предварительно следует оценивать безопасность маршрута.

Посольство США также предостерегает согражан от присоединения к "крупным скоплениям людей" и участия в "организованных мероприятиях" на Украине. Дипломаты предупредили о "ракетной угрозе" в этой стране.

"Посольство США призывает американских граждан не въезжать на Украину, а находящихся на Украине - немедленно покинуть ее, пользуясь доступными вариантами с наземным транспортом, если это безопасно", - указано в предупреждении дипломатов.

В посольстве рекомендуют согражданам, находящимся на Украине, "немедленно искать укрытие" в случае взрывов или включения сирен воздушной тревоги, не приближаться "ни к каким обломкам" при ракетных обстрелах.