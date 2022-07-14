Языковой омбудсмен Украины Креминь: Зеленский нарушил закон о госязыке

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14 июля 2022, 21:35

Зеленский на трибуне, Ukrainian Presidency Press Offic Source/ Keystone Press Agency

Омбудсмен по использованию украинского языка, блюститель норм украинизации и защитник прав жителей Украины на владение мовой Тарас Креминь предъявил президенту страны Владимиру Зеленскому обвинение в нарушении закона о языке. Его провинность заключается в том, что гарант использовал в публичном выступлении английский язык вместо украинского.

Информацию о «вопиющем случае» сообщает в четверг, 14 июля, RT со ссылкой на отчёт омбудсмена. Журналисты отмечают, что Зеленского обвиняют в использовании английского языка при общении с иностранными гостями: британским бизнесменом Ричардом Брэнсоном 29 июня, а также актёром и режиссёром Шоном Пенном 28 июня.

При этом, Креминь не ограничился президентом, он предъявил претензии также советнику главы офиса президента Алексею Арестовичу, советнику главы МВД Украины Антону Геращенко и другим.

Напомним, с апреля 2019 года Верховная рада Украины приняла закон об исключительном использовании украинского языка в большинстве сфер гражданской жизни. В числе обязательных мест для общения на украинском – органы власти, учебные заведения и больницы.