Жаркая погода может оставить Молдавию без урожая

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14 июля 2022, 17:27

В Молдавии установилась аномально жаркая погода. Фермеры уже несут убытки. Из-за отсутствия оросительной системы погибает урожай. Уже точно известно, что в этом году аграрии не смогут собрать запланированный объём урожая подсолнечника, пшеницы, кукурузы.



Оросительная система в республике была в советский период. Однако постепенно она пришла в негодность. С момента распада СССР в стране не было создано ни одного гидротехнического сооружения для орошения полей. Также были заилены болота и пруды, из которых ранее можно было брать воду для полива посевов. Премьер-министр Наталья Гаврилица сообщила, что фермерам будет оказана помощь, но ближе к осени. Чтобы избежать серьёзных финансовых потерь, власти предложили фермерам застраховать свои угодья. Однако у них нет свободных денег на это. К тому же страховые компании отказываются страховать аграриев в сложных условиях.



Воды в реках в этом году может не хватить и для населения. Уровень опустился ниже предела. В некоторых населённых пунктах уже прекратили поливы клумб, пролив тротуаров. Чиновники порекомендовали населению принимать душ вместо ванны. Талая и дождевая воды уходят в Днестр, Чёрное море. Пока вода для потребителей подаётся в плановом порядке.