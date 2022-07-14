В третий тур выборов премьера Великобритании прошли пять кандидатов, лидирует бывший канцлер Риши Сунак

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14 июля 2022, 17:28 Источник: РИА Новости

Риши Сунак, фото: IMAGO/Robert Schmiegelt, /globallookpress.com

В третий тур выборов премьер-министра Великобритании прошли пять кандидатов, в том числе бывший канцлер Риши Сунак. Сунак лидирует. На втором месте - Пенни Мордонт.

Суэлла Браверман, глава руководящего комитета "тори", не прошла в третий тур выборов британского премьера.

Риши Сунак 12 июля выступал со своей первой речью в рамках выборной кампании. Политик клялся провести "позитивную кампанию", он объявил, что не будет "вовлечен в негатив", о котором писали СМИ.

Подавшего в отставку Бориса Джонсона Риши Сунак назвал человеком с недостатками, но с добрым сердцем.

Говоря о бывшем премьере, Сунак отметил, что не собирается "участвовать в переписывании истории, которая стремится демонизировать Бориса, преувеличивать его ошибки или отрицать его усилия".

В интервью The Telegraph кандидат в премьеры сказал, что Великобритания должна жить по принципу "вы должны зарабатывать то, что тратите". Сунак заявил, что намерен подражать экономическому подходу Маргарет Тэтчер.