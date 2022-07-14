Островные государства Тихого океана не могут определиться между КНР и США

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14 июля 2022, 15:31

В государстве Фиджи проходит Форум островов Тихого океана. Главная тема - потепление климата. Кроме того, страны пытаются сделать выбор между США и Китаем.



На форуме находятся представители 18 стран. Они ведут диалог с постоянной оглядкой на Китай. Вице-президент США Камала Харрис напомнила участникам мероприятия, что Америка имеет интересы в регионе. Вашингтон готов вкладывать средства в развитие малых государств. Кроме того, США заинтересованы в подписании договоров с островными странами о рыболовстве. Тихоокеанские лидеры хотели бы, чтобы Китай и США уменьшили геополитическое соперничество в регионе.



Может показаться, что Россию не беспокоит форум и проблемы малых государств. Однако именно Тувалу и Науру первыми признали Южную Осетию и Абхазию. Россия имеет контакты со всеми малыми странами региона. Государства так называемого Глобального юга не хотят делать выбор между крупными державами. Они пытаются лавировать.



Исход дальнейшей политики государств Тихого океана сложно предсказать. Китай имеет серьёзную экономическую силу, а США мощный военный флот. Также нельзя игнорировать Индию, население которой, например, населяет государство Фиджи.