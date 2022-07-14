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Штаб обороны: в ДНР взяли под контроль 251 населенный пункт с начала СВО

, 12:32

Штаб обороны: в ДНР взяли под контроль 251 населенный пункт с начала СВО
Ulf Mauder/ globallookpress.com

Подразделения Донецкой и Луганской народных республик и России взяли под контроль 251 населенный пункт ДНР с начала специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Штаб территориальной обороны ДНР.

«В настоящее время группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 251 населенный пункт», - передали в сообщении.

Список штаба обороны недавно пополнили Новодонецкое, Нескучное, Октябрь, Мироновка, Красный Пахарь, Медная Руда, Каменка и другие пункты.

Ранее сообщалось, что город Северск почти перешел под контроль ДНР.

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