Штаб обороны: в ДНР взяли под контроль 251 населенный пункт с начала СВО

Подразделения Донецкой и Луганской народных республик и России взяли под контроль 251 населенный пункт ДНР с начала специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Штаб территориальной обороны ДНР.
«В настоящее время группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 251 населенный пункт», - передали в сообщении.
Список штаба обороны недавно пополнили Новодонецкое, Нескучное, Октябрь, Мироновка, Красный Пахарь, Медная Руда, Каменка и другие пункты.
Ранее сообщалось, что город Северск почти перешел под контроль ДНР.
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