В США выразили желание знать больше о сотрудничестве России и западнобалканских стран

Член палаты представителей США Ричи Торрес вместе с коллегой Лизой Макклейн представили на рассмотрение конгресса законопроект, который направлен на получение большей информации о сотрудничестве России с западнобалканскими государствами, в том числе Хорватией, Черногорией и Сербией, в сфере безопасности. Об этом сообщает RT со ссылкой на проект закона.
Из документа следует, что США планирует найти сведения о российских системах вооружений, другой военной технике и технологиях на сумму $1 млн или более, которые страна передала Хорватии, Черногории или Сербии с 2012 года.
Отмечается, что в докладе должны быть указаны сведения о военных учениях, обо всех договорах о сотрудничестве в сфере безопасности, которые западнобалканские страны заключили с Россией.
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