В ФРГ стремительно запасаются электронагревателями

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13 июля 2022, 20:37 Александр Крохмаль, Журналист

В Германии местные жители стремятся запастись электронагревателями. Речь идёт о конвекторах, масляных радиаторах и электрокаминах. Весь этот обывательский ажиотаж связан с предстоящей зимой, когда, вероятно, ожидается чрезвычайное положение с газоснабжением, на котором базируется как система отопления жилых помещений, так и промышленность всего государства. Как отмечает немецкое аналитическое издание Pioneer Briefing, «политики из правительства не могут расстаться со страхом, вызванным возможной ситуацией нехватки газа». Вице-канцлер Роберт Хабек призывается готовиться к «самому худшему». В верхах на полном серьёзе опасаются социального взрыва.

Основанием для этих страхов стала возможность остановки трубопровода «Северный поток – 1». Известно, что главный канал поставки российского газа в Европу временно прекратил работу для техобслуживания. Согласно графику плановый ремонт должен продлиться до утра 21 июля. Но многое зависит от своевременного возвращения из ремонта газовых турбин, которые были поставлены РФ немецкой компанией Siemens. Ремонт производится на канадском заводе концерна, где они и были изготовлены. Главная проблема состоит в том, что канадцы ввели санкции, запрещающие поставки этих турбин России. После длительных переговоров между обеими странами в Оттаве пока дали согласие на возвращение ФРГ первой из отремонтированных турбин.