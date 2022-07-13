В Центральном Китае вспыхнули протесты банковских вкладчиков

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13 июля 2022, 15:58 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

В КНР наблюдаются волнения, связанные с недовольством вкладчиков сельскохозяйственными банками. Прошла новость, что сотни демонстрантов пришли к отделению Центрального банка в городе Чжэньчжоу в Центральном Китае и потребовали отдать деньги, замороженные сельхозбанками. Многие клиенты этих организаций в разных частях страны, поверив обещаниям выплат больших дивидендов, отдали свои средства, накопленные за всю жизнь. Власти попыталась пресечь акцию и отдали приказ полицейским не допустить беспорядков. Дело дошло до столкновений с силовиками. Есть даже раненые.



Многочисленные местные банки играют огромную роль в китайской экономике. Они дают займы, как среднему, так и малому бизнесу. Ожидается, что банковские доходы снизятся из-за жёстких мер ограничений ввиду пандемии, и возможно, во втором квартале года экономический рост замедлится. Скандал, вспыхнувший сейчас в Центральном Китае, ещё больше подорвёт к ним доверие. Люди уже успели пожаловаться на то, что власти их не слушают. Одна из женщин, участвовавшая в протесте, сообщила, что их «обманули с деньгами и побили». В банки она вложила все сбережения и средства отца. Но как теперь возвращать их обратно – пока неизвестно.



Вкладчики рассказали агентству Reuters, что связывались друг с другом через WeChat, и обсуждали там, как же всё-таки вернуть свои деньги. Однако к консенсусу пока никто не пришёл. Между тем, полиция в провинции Хэнань объявила, что ведёт расследование, в центре которого преступная группировка во главе с неким Ли И. Банда могла использовать компанию Henan New Fortune, которая имеет акции четырёх банков, для привлечения вкладчиков. Для нелегального передвижения денег создавались фиктивные сведения о займах. Но демонстранты говорят, что полиция и регуляторы практически ничего не сделали. Посему своих денег они, скорее всего, уже не увидят.