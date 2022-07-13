Запад собирается устроить депопуляцию Африки и Ближнего Востока?

Аргументы Недели → В мире 13+

13 июля 2022, 15:34

После начала спецоперации на Украине западные СМИ все как один заполошно заголосили, что теперь из-за этого планете грозит чуть ли тотальный голод. Причём Россия якобы действует в этом направлении умышленно, блокируя поставки пшеницы с Украины. И что угроза голода особенно сильно нависла над рядом стран Ближнего Востока и Африки, в которых и ранее население хронически недоедало. Ситуация стала близка к панике после того, как Индия запретила экспорт пшеницы из-за сильной засухи в стране и значительного роста внутренних цен.



На самом деле угроза голода действительно существует, вот только реальными организаторами зерновой блокады являются США и страны Евросоюза. Причём это не какой-то спонтанный их жест, а целенаправленная политика Запада по депопуляции этих регионов мира. Достаточно вспомнить доктрину Киссинджера, в которой Америка ещё в конце 1970-х годов обозначила свою политику в отношении Африки: «африканцев слишком много и должно стать меньше, а ресурсы континента должны принадлежать США». Более откровенно не скажешь. Спецоперация стала очень «удачным» поводом для организации голодомора. Впрочем, под угрозой оказались и другие страны и нации, к тому же очень несладко пришлось и малообеспеченным слоям самих организаторов блокады. Работа по голодомору бурно пошла сразу по 4 направлениям.



Первое - создание на мировом рынке искусственного дефицита зерна за счёт санкций и логистики. Второе - игра на повышение стоимости продовольствия с целью сделать его малодоступным или недоступным вовсе. Третье - умышленное снижение урожайности. И четвертое - введение в заблуждение на тему источника проблем и ложная адресация претензий.



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