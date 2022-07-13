Временно по законам военного времени

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13 июля 2022, 14:21

В Трудовом кодексе возник прецедент, по которому правительство при введении «специальных мер в сфере экономики» сможет устанавливать в «отдельных организациях» порядок привлечения сотрудников к работе сверхурочно, ночью, в выходные и праздники, а также менять порядок предоставления отпусков. В пояснительной записке правительства к документу уточняется, что имеются в виду «в первую очередь организации оборонно-промышленного комплекса».



Правительство для обеспечения «контртеррористических и иных операций» Вооружённых сил России за рубежом теперь имеет право расконсервировать мобилизационные мощности и объекты, разбронировать ценности из государственного резерва. При введении специальных мер в экономике любые компании, юридические лица, в том числе частные, не смогут отвертеться от заключения и выполнения контрактов для обеспечения операций. Кроме того, заказчик от силовых структур, а это Минобороны, Росгвардия, ФСБ или МЧС, сможет менять условия контракта по объёму поставок и цене. Для исполнителя это означает одно – крутись как хочешь, но изволь всё сделать.



В пояснительной записке указывается, что в условиях спецоперации России на Украине возникла краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружений, военной техники и обеспечении материально-техническими средствами. Поэтому требуется «временно сосредоточить усилия в отдельных отраслях экономики» и «дозагрузить» оборонные производства. Закон, по мнению правительственных экспертов, «не повлечёт социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности». Но по меньшей мере странно, что дополнительных ассигнований из федерального бюджета и региональных бюджетов субъектов Федерации на реализацию законопроекта выделяться не будет.



Кто будет компенсировать затраты?



Подробнее читайте в материале «Аргументов недели».



