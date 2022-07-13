Пащенко: Минздрав имеет ресурсы для оказания помощи всем жителям ЛНР

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13 июля 2022, 09:25

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Глава Минздрава республики Наталья Пащенко заявила, что система здравоохранения имеет ресурсы для оказания помощи всем жителям Луганской Народной Республики.



«Везде у нас остался ресурс для оказания медицинской помощи», - поделилась она.



Пащенко также добавила, что в республике нет необходимости строить новые медицинские учреждения, потому что «те учреждения здравоохранения, которые находятся на давно освобожденных территориях, они полноценно функционируют, там полноценно набран штатный состав».



Она подчеркнула, что поврежденные здания будут восстанавливать постепенно, многие из них уже почти готовы к приему пациентов.



По словам главы Минздрава, самое главное, чтобы вернулись медицинские кадры, которые необходимы республике.



Ранее сообщалось, что войска Украины ночью выпустили по Луганску сразу 9 ракет РСЗО, пытаясь пробить противовоздушную оборону города.