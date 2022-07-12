«Израилевы сыны» на службе у Вашингтона: что такое AIPAC, и как он появился на свет

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12 июля 2022, 22:09 Источник: kommersant.ru

Фото: stmegi.com

Мало кто знает, что в США есть Израильское лобби. Эта тема обычно не обсуждается. Её давно уже оккупировали разного рода хулиганы: всякие антисемиты и сторонники «теории заговора Нибиру». Но, тем не менее, лобби существует, и проще говоря, живёт и здравствует. Совсем недавно ему исполнился 71 год. Стоит отметить, весьма немалый возраст.



«Американский Сионистский комитет» возник в США ещё в далёком 1951 году. Его основателем и единственным работником стал Исайя Кенан, канадский актёр, журналист, активист профсоюзов и зарегистрированный иностранный агент. Правда в верхах Соединённых Штатов к организации относились, мягко говоря, без доброй улыбки. Но Кенан не сдавался и продолжал развивать проект. Вскоре он нашёл себе друзей среди либеральных демократов. Однако и противники у него тоже имелись. В основном это были республиканцы и демократы с южных регионов.



Потом «Комитет» постигла невиданная тряска. Один из республиканцев-ненавистников стал президентом страны. Его имя запомнили надолго – Дуайт Эйзенхауэр. Во вспыхнувшем арабо-израильском конфликте он провозгласил нейтралитет. Это означало фактическую поддержку арабской стороны. В 1953 году израильские военные провели операцию «Шошана», в ответ на убийство еврейской женщины и её детей. В палестинской деревушке Кабайя было убито порядка 60 местных. В США Израиль осудили и приостановили экономическую помощь. Кенану в этом случае пришлось начинать всё сначала.



В 1954-м место Американского сионистского комитета занял Американско-сионистский комитет по общественным связям. Через 5 лет его переименовали в Американско-израильский комитет по общественным связям. В этот раз Кенан решил действовать уже не один, а с помощью существующих в Штатах иудейских организаций. Видные представители еврейских общин стали объяснять американским политикам точку зрения Израиля. Они доказывали им, что избирателей-евреев игнорировать нельзя. Ведь они лидировали среди всех этнических групп США по массовости явки на выборах.



Новые союзники продемонстрировали «нотаблям» Вашингтона, что даже после той трагедии в Палестине американские евреи выступают единым целым в поддержку Израиля. Это позволило Кенану убедить политиков США в том, что AIPAC представляет интересы всех американских евреев. Последующие годы стали для организации серьёзным скачком. Этому очень помогало то, что комитет был подчёркнуто нейтрален. Его представители поддерживали добрые отношения как с демократами, так и с республиканцами. Более того, комитет стал организовывать поездки американских политиков в Израиль.



Таким образом, возвращаясь к себе домой все видные мэтры американской политики скорее принимали аргументы представителей комитета, что Израиль – это единственный нормальный союзник в регионе. Да и плюс ко всему, это ещё и единственная парламентская демократия на всём Ближнем Востоке. Не стоит забывать, что в те времена в большей части Азии ещё вовсю господствовали монархии и тоталитарные режимы, в которых само слово «свобода» вызывало предвзятое отношение.



К концу 60-х годов аргументы AIPAC о необходимости укрепления союзнических отношений США и Израиля стали более или менее распространены на территории Штатов. В 70-х же комитет уже почти не принимал участие в укреплении отношений. Это происходило само по себе. В 80-х же позиции AIPAC усилились ещё больше. Его влияние стало неоспоримым. Был случай, когда многолетний сенатор-республиканец от штата Иллинойс Чарльз Перси накануне выборов публично призвал федеральные власти прекратить якобы чрезмерную финансовую помощь Израилю. Беспартийный AIPAC высказался в поддержку его противника-демократа Пола Саймона. Вскоре Саймон спокойно победил на выборах. В газетах сочли этот момент за ключевой фактор в победе демократа. В AIPAC не стали отрицать, что повлияли на ход выборов.



В отличие от многих лоббистских организаций в США, AIPAС официально не оказывает никакой финансовой поддержки политикам. Правда активные противники организации утверждают, что даже если сам комитет не финансирует избирательные кампании, то его члены могут этим заниматься. Впрочем, эти заявления никак не влияют на репутацию организации. В нынешние дни почти ничего не изменилось. Разве что только, по мнению экспертов, AIPAC уже совсем не аполитичное формирование. Аналитики считают, что за последние 10 лет организация отказалась от своего партийного нейтралитета. Но всё же дурным словом поминать AIPAC никто из политических мэтров не решается.