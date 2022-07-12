Европейский суд частично одобрил иск Nord Stream 2 AG к Газовой директиве ЕС

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12 июля 2022, 22:21

ГТС-узлы в ФРГ, Waltraud Grubitzsch/ ZB

Сегодня, 12 июля, стало известно о решении Европейского суда юстиции, которое частично признаёт правоту иска компании Nord Stream 2 AG по отношению к Европейской комиссии о поправках к Газовой директиве ЕС.

О вынесенном вердикте говорится в заявлении суда. «Суд постановил, что дополнения в директиву влияют на легальную ситуацию Nord Stream 2 AG, в результате, придя к противоположному заключению, суд общей юрисдикции допустил ошибку», − приводит выдержку из решения ТАСС.

Судебная инстанция ЕС постановила, что иск об аннулировании поправок к Газовой директиве ЕС должен быть признан входящим в компетенцию суда.