Reuters: источник в Минфине США предупредил о последствиях антироссийских санкций в виде $140 за баррель нефти

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12 июля 2022, 19:47

Бензоколонка в США, Egmont Strigl/ http://imagebroker.com/#/search/

В правительстве Соединённых Штатов Америки всерьёз опасаются последствий для своей экономики из-за введённых против России многочисленных санкций. В частности, больше всего опасений вызывает риск подорожания нефти до $140 за баррель. Об этом во вторник, 12 июля, заявил Reuters источник в американском Минфине.

Одновременно журналисты агентства сообщили, что США желают сами устанавливать стоимость российской нефти на определенном уровне. Это позволит поставлять её на мировой рынок по своим правилам и лишит Москву доходов, необходимых для финансирования спецоперации на Украине.

В Вашингтоне хотели бы также запретить страхование и перевозку сырья, если стоимость его будет выше установленной.

Минфин США уверен, что санкции против российской нефти без ценового исключения приведут к удорожанию до $140 за баррель с нынешних $100.

Во вторник, 12 июля, глава ведомства Джанет Йеллен обсудила этот план с японским коллегой Сюнъити Судзуки. Во время переговоров политики обсуждали возможность ограничить стоимость российской нефти $40–60 за баррель. Японский министр с оптимизмом воспринял такой диапазон, а более низкие цифры вызвали обеспокоенность.