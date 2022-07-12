Итоги опроса: американцы не хотят видеть следующим президентом ни Трампа, ни Байдена

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12 июля 2022, 18:25

Трамп и Байден, AFP/ Global Look Press.com

При проведении социологического опроса американские исследователи выяснили, что большинство граждан США выступают против того, чтобы нынешний президент Джо Байден и предыдущий глава Дональд Трамп шли кандидатами на выборы первого лица государства, которые состоятся в 2024 году.

Исследование проводили совместно портал Politico с исследовательской компанией Morning Consult.

Согласно проведённому опросу, 64% респондентов высказались против повторного баллотирования Байдена на президентство. Против второго президентства Трампа высказался 61% опрошенных.

Уточняется, что опрос проводили с 8 по 10 июля в США, в нем приняли участие 2005 совершеннолетних граждан страны.