ФАН: армии ЛДНР получили убойный подарок против артиллерии ВСУ

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12 июля 2022, 16:37

Арта НМ ЛДНР, MOD Russia/ Globallookpress.com

Долгое время по Донбассу, особенно по Донецкой Народной Республике, украинские вооружённые террористы ведут целенаправленные обстрелы, уничтожая мирных жителей и инфраструктуру края. Украинская артиллерия ежедневно обстреливает Донецк, Макеевку, Ясиноватую и прочие города республики. Причём сами расчёты ВСУ прячутся в жилой застройке оккупированной Авдеевки.

На днях, как отмечают журналисты ФАН, армейские корпуса Народных милиций ДНР и ЛНР получили на вооружение огромное количество оперативно-тактических ракетных комплексов «Точка-У». Эта техника поможет республиканским военным с высокой точностью поражать артиллерийские установки и арсеналы противника не только на передовой, но и спрятанную в дальние районы на оккупированных территориях. Считай, до этого времени бойцы армий ЛДНР вели лишь артиллерийские дуэли на равных с украинскими нацистами на линии соприкосновения под Донецком. Теперь же «правила игры» кардинально изменились.

Изменение расклада сил в перевооружении защитников Донбасса отметил украинский политик и журналист Дмитрий Василец. Эксперт отметил, что украинская сторона значительно нарастила обстрелы столицы ДНР только после массовой поставки из США на Украину своих разрекламированных гаубиц. По факту, Вашингтон открыто вмешивался в конфликт, а также приложил руку к военным преступлениям Украины против Донбасса в виде массированных обстрелов мирных жителей.

«Тем временем Россия не сидит, сложа руки. На недавних кадрах можно увидеть, как в Донецкую и Луганскую республики поставляются ОТРК «Точка-У». Российская армия их не использует, но с учетом того, что Донецк и пригороды так зверски обстреливают, то, по факту, мы видим, что Москвой было принято решение предоставить республикам эти ОТРК в большом количестве. Как известно, на складах армии РФ огромное количество ракет к этим установкам, которые сейчас начнут поставлять ЛНДР. Это говорит о том, что отныне для артиллеристов ВСУ, неважно с американскими ли гаубицами или какими-то другими, наступили реально тяжелые времена, так как этими ракетами можно причинить по-настоящему серьезный ущерб. ЛДНР получили поистине убойный подарок», – подвёл итог Василец.