У Джозефа Байдена большие планы на переговоры с Израилем и Палестиной

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12 июля 2022, 15:46 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Джо Байден, фото: Ting Shen/globallookpress.com

У американского президента большие планы переговоров на ближайшее время. Он собирается посетить Саудовскую Аравию и многие другие страны Ближнего Востока, чтобы договориться с местными властями о дальнейших планах. Уже в среду он встретится с правительством Израиля. Причём говорить он намерен не только с официальной властью страны, но и с представителями оппозиции. В программе – переговоры с премьером Яиром Лапидом, и с главой оппозиции легендарным Биньямином Нетаньяху. Согласно заявлению Белого Дома, президент посетит спецрайон, где используются системы ПВО «Железный купол», на закупки которых США потратили целый миллиард.

Байден проведёт виртуальный саммит созданной в октябре прошлого года группы I2U2, куда вошли Израиль, Индия, США и ОАЭ. Целью саммита является укрепление сотрудничества в сфере безопасности, технологий и экономики. Затем президент США отправится в Вифлеем, где произойдёт его встреча с ещё одним политиком – палестинским лидером Махмудом Аббасом. Предыдущая администрация США отказывалась от контактов с палестинцами. Но сейчас времена изменились. В отличие от Израиля, где американский лидер сможет обнародовать понятные для руководства страны вещи, в том числе и о противодействии возможной угрозы из Ирана, в Палестине от Байдена ждут конкретных действий.

Согласно информации источника израильской газеты Jerusalem Post, у палестинской стороны есть к Вашингтону пять серьёзных требований. Среди них – «восстановление политического горизонта» между Израилем и Палестиной, открытие консульства США в Иерусалиме, исключение Организации освобождения Палестины из списка террористов и открытие её диппредставительства в Вашингтоне, давление на Израиль с целью остановить «эскалацию против палестинцев», восстановление в полной мере финансовой помощи Палестинской администрации. Реализация значительной части этих пунктов зависит непосредственно от Израиля.

Также Байдену придётся прокомментировать смерть палестинской журналистки и одновременно гражданки США Ширин Абу Акле, которая погибла недавно во время израильского антитеррор-рейда в Дженине. Её семья, живущая в Вифлееме, запросила встречи с президентом. В Палестине требуют продолжения расследования этого преступления.