Представители правящей партии «Грузинская мечта» вступили в словесный конфликт с американским послом в Грузии Келли Дегнан. Он начался с письма парламентария Михаила Кавелашвили послу США. Вашингтон пытается втянуть Тбилиси в войну с Москвой. По мнению депутата, акции протеста за отставку правительства курируются специалистами из США.
Своё обращение Кавелашвили делал в статусе уже независимого депутата. Несколько дней назад он вышел из партии «Грузинская мечта». Американский дипломат отреагировал на письмо. Она сообщила, что в нём много лжи, из-за чего письмо не было дочитано до конца. Дегнан указала на отсутствие у США планов втянуть Грузию в войну с Россией. По её словам, грузинский народ заинтересован в интеграции с Западом и Европой. Для этого Вашингтон прилагает необходимые усилия.
Прозападные партии Грузии полагают, что антиамериканские настроения в стране достигли своего пика. Европейский посол в Грузии Карл Харцель не мог остаться в стороне. Он заявил, что все партии страны должны отойти от краткосрочных проектов. В противном случае проевропейская система будет разрушена. Европейская комиссия обозначила условия вступления Грузии в состав ЕС. Серьёзным препятствием стала деолигархизация. Республике будет сложно избавиться от олигархов, часть которых находится во властных структурах.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Политолог Марков: ВСУ атаковали Новую Каховку, чтобы сорвать создание РФ структур новой власти в Херсонской и Запорожской областях
Глава ВГА Каховского района Леонтьев: приказ об ударе по Новой Каховке отдал лично президент Украины Зеленский
- #ЗАУГЛОМ Финляндия в НАТО. Когда новая блокада Петербурга?
- 15:17 Антиамериканские настроения в Грузии достигли пика
- 14:59 Представительство ДНР в СЦКК: в республике за 146 дней эскалации погибли 242 мирных жителя
- 14:58 Посол ЛНР Мирошник: союзные войска окружают Северск в Донбассе, где остались бойцы теробороны Украины и новобранцы
- 14:17 Потоков много, а газа в Европе не хватает
- Telegram | (Подписаться) Курс доллара впервые за 20 лет сравнялся с курсом евро