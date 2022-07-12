Антиамериканские настроения в Грузии достигли пика

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12 июля 2022, 15:17

Представители правящей партии «Грузинская мечта» вступили в словесный конфликт с американским послом в Грузии Келли Дегнан. Он начался с письма парламентария Михаила Кавелашвили послу США. Вашингтон пытается втянуть Тбилиси в войну с Москвой. По мнению депутата, акции протеста за отставку правительства курируются специалистами из США.



Своё обращение Кавелашвили делал в статусе уже независимого депутата. Несколько дней назад он вышел из партии «Грузинская мечта». Американский дипломат отреагировал на письмо. Она сообщила, что в нём много лжи, из-за чего письмо не было дочитано до конца. Дегнан указала на отсутствие у США планов втянуть Грузию в войну с Россией. По её словам, грузинский народ заинтересован в интеграции с Западом и Европой. Для этого Вашингтон прилагает необходимые усилия.



Прозападные партии Грузии полагают, что антиамериканские настроения в стране достигли своего пика. Европейский посол в Грузии Карл Харцель не мог остаться в стороне. Он заявил, что все партии страны должны отойти от краткосрочных проектов. В противном случае проевропейская система будет разрушена. Европейская комиссия обозначила условия вступления Грузии в состав ЕС. Серьёзным препятствием стала деолигархизация. Республике будет сложно избавиться от олигархов, часть которых находится во властных структурах.



