Канада согласилась вернуть турбины «Газпрому» для «Северного потока-1». Однако аналитики допускают полную остановку работы газопровода, что приведёт к сложнейшему энергетическому кризису в Европе.
Из-за отсутствия газоперекачивающих турбин поставки топлива в регион были уменьшены на 60%. Санкции ЕС не затрагивают систему поставок газа в регион, однако риторика ограничений экспорта топлива из РФ набирает обороты. До 21 июля специалисты будут проводить технические работы на «Северном потоке-1». Если Россия не перебросит поставки газа на другие газопроводы, стоимость топлива может значительно увеличиться. Из-за ряда причин Украина не сможет перекачать объёмы «Северного потока-1». Польский коридор оказался закрытым.
Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщает, что «Северный поток-1» будет остановлен до конца лета. Если Россия поставит задачу достичь военного успеха на Украине, экспорт газа будет использоваться как основной инструмент давления на Запад. В этом случае немецкая промышленность сократит объёмы производства. Газ будет распределяться между предприятиями и домохозяйствами. Для возобновления поставок газа в Европу необходимо отремонтировать ещё две турбины. Их плановый ремонт должен был проводиться в текущем году. Альтернативных сервисных компаний Россия пока не нашла.
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