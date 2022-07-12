Минобороны РФ: больше всего иностранных наемников на Украину прибыло из Польши

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12 июля 2022, 13:58 Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский, фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre, globallookpress.com

Из всех иностранных наёмников больше всего прибывают для участия в спецоперации из Польши. Всего из страны прибыло 1835 военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Согласно данным Минобороны РФ, больше всего прибывают на Украину из иностранных наёмников военнослужащие из Польши. Всего с начала спецоперации прибыло 1835 наёмников, из них 544 ликвидированы, 347 уехали обратно, а 944 остались в районе боевых действий.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за три недели на Украине ликвидирован 391 иностранный наемник.