Украина покушается на российскую собственность в мире

Украинские дипломаты намерены отобрать у РФ здание посольства, находящегося на территории Великобритании. Для юридической помощи украинский посол Вадим Пристайко обратился к адвокатам. Он считает, что у России должны быть конфискованы 18 объектов с целью дальнейшей продажи. Вырученные средства предложено отправить в украинскую армию.
Стоимость всех зданий РФ в Англии составляет порядка ста миллионов фунтов стерлингов. Представители Незалежной уверены, что им удастся выиграть суд, после чего другие государства последуют примеру и конфискуют недвижимость посольств и имущество РФ в остальных странах.
Идея получения дополнительных средств на украинскую армию не нова. Ранее возместить за счёт России убытки бизнеса, находящегося на территории Донбасса, пытался предприниматель Ринат Ахметов. Однако все его усилия оказались тщетными. Максимум можно только арестовать российское имущество. Всё остальное относится к нарушению закона. Например, США смогли только заморозить в своих банках активы РФ и россиян. В Конгрессе США не согласны принимать закон, позволяющий конфисковать активы и имущество другого государства. Ведь сама идея может вызвать ответные меры подобного характера.
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