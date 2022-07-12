Замглавы херсонской ВГА Стремоусов: при ударе ВСУ по Новой Каховке пострадали около 80 человек

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12 июля 2022, 11:37 Источник: РИА Новости

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Вследствие ракетного удара со стороны ВСУ в Новой Каховке погибли 5 человек, 7 числятся пропавшими. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова.

В сообщении Стремоусова сказано, что число пострадавших по уточненной информации составляет около 80 человек. Ранее сообщалось, что пострадало более 70. Также есть информация о 5 погибших, 7 людей считаются пропавшими — их ищут под завалами.

Уточняется, что все погибшие и пострадавшие из числа мирного населения.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по Стаханову в ЛНР в районе десятой школы.