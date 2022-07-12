Алжиро-марроканский Checkmate

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12 июля 2022, 10:14 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: pixabay.com

Новая точка американо-российского противостояния, на сей раз в Северной Африке, грозит загореться в любой момент. И зажигать ее будем не мы, но тушить, как обычно, придется России. В ближайшее время лбами могут столкнуться два североафриканских "барана": Алжир и Марокко. Первого поддерживает Россия, второго подталкивает Вашингтон.



Причин для бодания много, но основной представляются две. Первая: после десятилетий неурегулированности статуса территории Западной Сахары, точнее ее автономности, в 2020 году США внезапно признали суверенитет королевства Марокко над этой спорной территорией. Алжир справедливо возмутился и разорвал с королевством дипотношения. А тут еще Испания стала гнать алжирский газ в то же самое Марокко. В июне текущего года Алжир разорвал все коммерческие отношения с Испанией.



Вторая причина представляется более весомой. Для независимости от российского газа в Европе мечтают построить супергазопровод Нигерия-Марокко-Европа. И этого ни Москва, ни давний наш партнер Алжир допустить не могут.



И понеслась душа в милитаристский рай. "Заклятый наш партнер" США готов продать королевству свои F-35 и за 4,8 миллиарда модернизировать марокканские "мандарины" F-16. Щёлк и господство в воздухе в кармане.



Но не тут то было. Россия вроде готова продать Алжиру 14 новейших Су-57. И, щёлк - Алжир царь воздушной горы. И ходят слухи по углам, что эта братская страна первой в мире может получить Су-75 Checkmate. Действительно, надо же обкатать новинку.



Понятно, что такие ружья на стене просто не могут не выстрелить. И если обе сделки состояться, а все к этому идет, то "над всей Испанией безоблачное небо" покажется детским садом. Потому что поверить, что готовить к полетам такую сложнейшую технику как современный истребитель смогут бортмеханики-аборигены может только простой зритель российского или американского ТВ. А уже профессионально воевать на ней тем более. И, следовательно, песенка про храброго вьетнамского летчика "Ли Си Цына" вновь обретет второй смысл.



От этих североафриканских раскладов, пахнущих смертью, потирают ручки боссы ВПК по обе стороны океана. И, как ни странно, пекинские товарищи, которые от противостояния США-РФ в полном восторге. Ещё бы: Америка как главный противник становится только слабее. И ей все меньше дела до Поднебесной.