AFP: президенту Шри-Ланки, пытающемуся покинуть страну, не дали вылететь из Коломбо

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12 июля 2022, 10:16 Источник: ТАСС

Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса. Фото: Sri Lankan President's Media Div/globallook.com

Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса с женой были не допущены на рейс в международном аэропорту Бандаранаике, когда они пытались покинуть страну. Их не пропустили сотрудники миграционной службы. Об этом сообщило во вторник со ссылкой на официальные источники AFP.

По данным агентства, Раджапаксу с супругой не пропустили в ВИП-зал, а воспользоваться общим терминалом чета остереглась из-за возможной негативной реакции пассажиров.

Как пишет AFP, президент с женой планировали вылететь в ОАЭ и предыдущую ночь провели на военной базе неподалеку от аэропорта. Куда супруги направились после отказа в допуске на рейс, не сообщается.

Агентство также указывает, что не сумел покинуть страну и младший брат президента бывший министр финансов Шри-Ланки, Базил Раджапакса.

Ранее сообщалось, что Готабайя Раджапакса в результате массовых протестов в стране уйдет в отставку с поста президента 13 июля.