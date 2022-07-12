AFP: президенту Шри-Ланки, пытающемуся покинуть страну, не дали вылететь из Коломбо

Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса с женой были не допущены на рейс в международном аэропорту Бандаранаике, когда они пытались покинуть страну. Их не пропустили сотрудники миграционной службы. Об этом сообщило во вторник со ссылкой на официальные источники AFP.
По данным агентства, Раджапаксу с супругой не пропустили в ВИП-зал, а воспользоваться общим терминалом чета остереглась из-за возможной негативной реакции пассажиров.
Как пишет AFP, президент с женой планировали вылететь в ОАЭ и предыдущую ночь провели на военной базе неподалеку от аэропорта. Куда супруги направились после отказа в допуске на рейс, не сообщается.
Агентство также указывает, что не сумел покинуть страну и младший брат президента бывший министр финансов Шри-Ланки, Базил Раджапакса.
Ранее сообщалось, что Готабайя Раджапакса в результате массовых протестов в стране уйдет в отставку с поста президента 13 июля.