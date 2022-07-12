Зимой Молдавию согреет статус кандидата в ЕС

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12 июля 2022, 09:43

Правительство Молдавии пересмотрит Стратегию безопасности государства. Лидер социал-демократов Виктор Шелин сообщил, что старая программа потеряла актуальность. Государство сталкивается с новыми вызовами. В Кишинёве озабочены нахождением российских войск на «своей территории». При этом власти надеются сохранить нейтралитет.



В первую очередь молдавские чиновники заинтересованы в реформировании службы информации и армии. В старом документе по безопасности указывается, что приднестровский конфликт должен решаться только путём переговоров. Кроме того, Молдавия не исключила закупку вооружений за рубежом. Стратегия безопасности допускала сотрудничество с НАТО.



Шелин напомнил, что Кишинёв получил приглашение в ЕС. Однако Молдова должна в обмен на такой подарок встать на антироссийский курс. В республике всё чаще звучат заявления, что нейтральный статус страны необходимо защищать по примеру Швейцарии. Для этого нужно в оперативном порядке закупить как можно больше оружия. Чтобы стать независимой от России страной, Молдавия планирует закупать в дальнейшем электроэнергию в Румынии, Украине и других государствах. Правда, вопрос по газу остаётся открытым. Кишинёв пока не имеет альтернативных поставщиков «голубого топлива». Соответственно при остановке поставок газа из РФ домохозяйства республики придётся обогреваться только «статусом» кандидата в ЕС.



