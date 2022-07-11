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Матвиенко: россиян объединяет понимание необходимости достижения целей спецоперации

, 17:03 Источник: РИА Новости

Матвиенко: россиян объединяет понимание необходимости достижения целей спецоперации
Валентина Матвиенко, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в эти дни россиян объединяет понимание необходимости завершения спецоперации с условием достижения целей, оглашённый президентом РФ ранее.

По словам Матвиенко, все регионы и все национальности понимают важность суверенитета России для уверенности в том, что жизнь в стране будет безопасной. Также парламентарий подчеркнула, что российская спецоперация — это единственно возможный вариант решение в условиях того, что создал коллективный Запад. 

«Всех нас в эти дни объединяет понимание необходимости завершения этой операции, достижения тех целей, которых были поставлены Верховным Главнокомандующим», — заявила  Матвиенко.

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