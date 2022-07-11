Она хочет принести Украине глобальную пользу

Правда, с такой хотелось бы интегрироваться? А ведь это 25-летняя Анна Сергеева, заместитель министра по евроинтеграции при министерстве соцполитики Украины, на днях назначенная на должность самим президентом Зеленским.
Что уж говорить, знает он толк в кадрах, хотя злые языки утверждают, что у девушки нет опыта работы на госслужбе. Да и зачем он? Для евроинтеграции разве опыт важен? Главное, её высоко оценил президент Украины, назначивший ей жалованье в два с половиной раза больше чем себе. А как вы думали, евроинтеграция дело не из лёгких, тут попотеть придётся изрядно.
До Анны Сергеевой на Украине были и другие молодые неопытные чиновницы госслужбы. В 2016 году замминистра внутренних дел Украины назначили 24-летнюю Анастасию Дееву. Годом позже замещать министра энергетики и угольной промышленности Украины пригласили 27-летнюю Наталью Бойко. Много об их успехах вы слышали с тех пор? Да потому что это всё рутина, а вот евроинтеграция - совсем другое дело. Туда, в Европу, много украинок на заработки едут, можно сказать с челночной евроинтеграцией. А тут целый государственный пост появился. Теперь дело пойдёт. С такими кадрами и НАТО можно взять. Или, может, Зеленский назначит ещё одного замминистра по натоинтеграции? Но только тут главное гендерно не ошибиться, в Европе достаточно и сексменьшинств.
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