Такое мнение высказал глава Агентства этнонациональных стратегий историк Александр Кобринский. В интервью «Независимой газете», анализируя действия нынешнего руководства республики, эксперт пришёл к выводу, что Казахстан – следующий в очереди на распад и утрату территорий после Украины. США и их вассалы вполне могут перенести театр военных действий в Центральную Азию.
Политика президента Токаева вызывает недоумение россиян. После январских событий, когда именно Россия помогла избежать «бесцветной» революции в стране, местные власти стали вести себя странно. Казахстан, как член ОДКБ, должен был поддержать РФ, являющуюся к тому же основным торговым партнёром. Однако казахские политики заявили о поддержке европейских санкций, мотивируя своё решение выбором в пользу благополучия республики.
Можно было бы заподозрить скрытое соглашение Казахстана и России для реализации проекта «серого импорта», но нет. Токаев открыто заявил, что поддержит Европу в период нефтегазового кризиса, увеличив поставки нефти через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). В ответ Россия приостановила деятельность КТК, однако в Астане сейчас ищут обходные пути для экспорта.
Александр Кобринский считает, что власти страны в стремлении угодить своему западному руководству ведут себя крайне недальновидно. Население республики неоднородно по этническому составу, религиозным и политическим убеждениям, поэтому попытки вступить в коалицию с Китаем, Турцией или Европой в обход России чреваты территориальным распадом и утратой суверенитета.
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