"Аэрофлот" с 22 июля возобновит полеты в Китай

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11 июля 2022, 13:01

Maksim Konstantinov/ globallookpress.com

Российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновит регулярные полеты в Китай с 22 июля. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«Аэрофлот» с 22 июля открывает регулярные пассажирские рейсы в город Чэнду (провинция Сычуань). Полеты будут выполняться один раз в неделю на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330», — говорится в заявлении компании.



В феврале главное управление гражданской авиации КНР запрещало «Аэрофлоту» проводить шесть рейсов SU220 по маршруту Москва — Гуанчжоу из-за обнаружения на борту одного из прибывших по нему самолетов 34 заразившихся коронавирусом пассажиров.



В конце мая воздушное пространство КНР закрыли для Boeing и Airbus российских перевозчиков.



Запрет был связан с самолетами с «двойной регистрацией», которые не соответствуют требованиям международного сообщества.



Однако после введения антироссийских санкций «Аэрофлот» выкупил несколько самолетов A330 у зарубежных лизингодателей.



Ранее стало известно о возобновлении рейсов и между Владивостоком и Николаевском-на-Амуре.