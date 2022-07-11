"Аэрофлот" с 22 июля возобновит полеты в Китай

Российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновит регулярные полеты в Китай с 22 июля. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Аэрофлот» с 22 июля открывает регулярные пассажирские рейсы в город Чэнду (провинция Сычуань). Полеты будут выполняться один раз в неделю на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330», — говорится в заявлении компании.
В феврале главное управление гражданской авиации КНР запрещало «Аэрофлоту» проводить шесть рейсов SU220 по маршруту Москва — Гуанчжоу из-за обнаружения на борту одного из прибывших по нему самолетов 34 заразившихся коронавирусом пассажиров.
В конце мая воздушное пространство КНР закрыли для Boeing и Airbus российских перевозчиков.
Запрет был связан с самолетами с «двойной регистрацией», которые не соответствуют требованиям международного сообщества.
Однако после введения антироссийских санкций «Аэрофлот» выкупил несколько самолетов A330 у зарубежных лизингодателей.
Ранее стало известно о возобновлении рейсов и между Владивостоком и Николаевском-на-Амуре.
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