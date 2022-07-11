Альфа-банк на Украине сменил название на Сенс банк. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское агентство FinClub.
Новое название на украинском языке будет звучать как Акционерное общество «Смысл банк» или Joint Stock Company Sense Bank на английском.
Нацбанком Украины Альфа-Банк является системно важным. В нем хранится 48 млрд гривен депозитов физлиц и 24 млрд гривен средств предприятий.
Среди клиентов банка 2,6 млн физ. лиц и 55 тыс. юр. лиц.
В России банк также занимает лидирующие позиции и является крупнейшим среди частных банков.
6 апреля власти США наложили санкции на Альфа-банк в связи с проведением специальной военной операции на Украине. Однакого ограничения не распространились на «Альфа-банк Украина».
Ранее сообщалось, что губернатор Калининградской области Антон высказался о наполнении российских портов благодаря санкциям Прибалтики.
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