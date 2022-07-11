New York Times: американская разведка поддерживала покупку кибершпионского ПО Pegasus

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11 июля 2022, 11:59 Источник: РИА Новости

NSO, фото: Vesa Moilanen via www.imago-imag/www.imago-images.de, globallookpress.com

В ходе переговоров американской оборонной компании L3Harris с израильской NSO Group о выкупе кибершпионской технологии Pegasus выяснилось, что разведсообщество США поддержало приобретение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New York Times (NYT).

В материале издания говорится, что представители американской оборонной компании заявили о поддержке разведкой США приобретение NSO Pegasus.

Также в издании говорится, что в ходе переговоров L3Harris с израильской компанией, представители американской оборонной компании указывали на разрешение от правительства США вести переговоры с NSO, вопреки тому, что эта компания находилась в чёрном списке минторговли Соединённых Штатов.

Однако затем L3Harris, после публикацией СМИ материалов о переговорах, заявила администрации США, что компания отказалась от приобретения планов технологии. Ряд источников утверждает, что было произведено несколько попыток вернуться к переговорам.

По информации источников, разведсообщества США поддерживали сделку при выполнении определенных условий. Среди них – возможность продавать данные об уязвимостях нулевого дня странам альянса «Пять глаз». Однако минобороны Израиля отказалось от выполнения этих условий.

Израиль сохранил за собой право предоставлять экспортные лицензии на продукцию NSO.