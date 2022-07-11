В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Новобахмутовку из «Градов»

Аргументы Недели → В мире 13+

11 июля 2022, 07:21

РСЗО, MOD Russia/ globallookpress.com

Вооруженные силы Украины обстреляли село Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.



По данным ведомства, шесть снарядов по Новобахмутовке были выпущены в 00:20.



Кроме того, ВСУ в 23:30 открыли огонь по этому же населенному пункту из ствольной артиллерии калибра 152 мм. Были выпущены три снаряда.



Ранее стало известно, что при ударе ВСУ «Точкой-У» по Новой Каховке погибли мирные жители. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.