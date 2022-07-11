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Аргументы Недели В мире 13+

В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Новобахмутовку из «Градов»

, 07:21

В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Новобахмутовку из «Градов»
РСЗО, MOD Russia/ globallookpress.com

Вооруженные силы Украины обстреляли село Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По данным ведомства, шесть снарядов по Новобахмутовке были выпущены в 00:20.

Кроме того, ВСУ в 23:30 открыли огонь по этому же населенному пункту из ствольной артиллерии калибра 152 мм. Были выпущены три снаряда.

Ранее стало известно, что при ударе ВСУ «Точкой-У» по Новой Каховке погибли мирные жители. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.

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