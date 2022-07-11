В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Новобахмутовку из «Градов»

Вооруженные силы Украины обстреляли село Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
По данным ведомства, шесть снарядов по Новобахмутовке были выпущены в 00:20.
Кроме того, ВСУ в 23:30 открыли огонь по этому же населенному пункту из ствольной артиллерии калибра 152 мм. Были выпущены три снаряда.
Ранее стало известно, что при ударе ВСУ «Точкой-У» по Новой Каховке погибли мирные жители. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Захарова: Еврокомиссия и ЕС должны понимать, что часики тикают, терпение небезгранично, ответ по Калининграду будет достойным
В Госдуме намерены провести внеочередное пленарное заседание, так как накопились требующие неотложного решения вопросы
Бывший президент Польши Лех Валенса считает, что Россию необходимо "расчленить" и снизить численность населения РФ до 50 млн
Захарова назвала «глубинным бойкотом» делегации России отъезд главы МИД Великобритании Лиз Трасс накануне заседания G20
- #ЗАУГЛОМ Финляндия в НАТО. Когда новая блокада Петербурга?
- 10:24 Reuters: Литва расширила ограничения на транзит товаров в российский Калининград через свою территорию
- 09:28 Cоюзные войска освободили село Богородичное в Донбассе, организуется мощный плацдарм для наступления на Славянск
- 09:02 В ДНР заявили, что ЕСПЧ не принял решения по тысячам жалоб местных жителей
- 08:27 Выпускники Луганского педуниверситета смогут поехать работать на освобожденных территориях ЛНР
- Telegram | (Подписаться) Бывший президент Польши Лех Валенса считает, что Россию необходимо "расчленить" и снизить численность ее населения до 50 млн