Мария Захарова уличила пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер во лжи про «налог Путина»

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10 июля 2022, 19:14

Maрия Захарова, фото: Маksim Konstantinov/globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер в распространении недостоверной информации, заявившей, что цены на бензин в США подскочили из-за "налога Путина".

Преемница Джен Псаки ранее, комментируя информацию СМИ о том, что 88 процентов американцев считают неверным проводимый в США курс, заявила, что президент Джо Байден понимает, куда идет народ, и понимает, что цены на бензин высоки из-за "налога Путина".

Мария Захарова написала в Telegram: "Псаки вовремя покинула этот "Титаник", заставив делать грязную работу свою последовательницу-мигрантку. Так западный "белый человек" всегда поступал с теми, кого порабощал: сначала творя беззаконие, потом переваливая ответственность на других" и призвала вспомнить, что "спасательные шлюпки в целях экономии на "Титанике" были только для пассажиров верхних палуб". Захарова считает, что пресс-секретарь "вынуждена врать", и эта ложь "загнанных в угол представителей преступного американского режима, который дестабилизирует ситуацию в мире, чтобы вернуть давно утраченные передовые позиции".

Захарова заявила, что цены на бензин в США начали расти после введения Западом санкций против России. По ее информации, их рост также спровоцировали манипуляции стран Запада по поводу "зеленого перехода" в энергетике и просчеты при заключении "коротких" сырьевых контрактов, - передает радио Sputnik.

Мария Захарова заключила: "Никакого "путинского налога" на бензин в США не существует. Его придумали помощники Байдена, чтобы американцы его не растерзали за допущенные ошибки".